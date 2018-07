WP: USA-s vahistatud väidetavat Vene agenti Butinat finantseeris Vene miljardär

Nikolajevi poeg Andrei, kes õpib USA-s, osales aga vabatahtlikuna Trumpi 2016. aasta valimiskampaanias, teatas tema tegemistega tuttav isik Washington Postile. Nikolajevit nähti Trumpi inauguratsiooni ajal 2017. aasta jaanuaris Trump International Hotelis Washingtonis, teatasid kaks tema sealviibimisest teadvat isikut.

Prokuratuur teatas kohtule esitatud dokumendis, et Butina e-kirjad ja vestluslogid on täis viiteid ühele miljardärile, kes on tema tegevuse rahastaja. Prokuratuuri teatel on see miljardär tuntud Vene ärimees, kellel on tihedad sidemed Venemaa presidendiadministratsiooniga.

Prokuratuur ei nimetanud Butina rahastaja nime, kuid teatas, et ta reisib tihti USA-sse ja on Forbesi rikaste nimekirjas 1,2 miljardi dollari suuruste varadega, mis vastab Nikolajevi reitingule.

Prokuratuur väidab, et Butina püüdis kohtuda USA vabariikliku partei poliitikutega ja imbuda USA konservatiivsetesse organisatsioonidesse, sealhulgas Rahvuslikku Relvaassotsiatsiooni (NRA), Venemaa valitsuse ametniku käsul, et edendada Kremli huve.

Prokuratuuri teatel reisis Butina kaks aastat USA vahet, tihti Venemaa keskpanga töötaja Aleksandr Toršini saatel NRA üritustele ja muudele poliitilistele kohtumistele. Kõrgetasemeline Vene ametnik, kelle ülesandel Butina prokuratuuri väitel tegutses, sobib kokku Toršini kirjeldusega.

2016. aasta augustis saabus Butina Washingtoni õppima täiskohaga Ameerika Ülikoolis.