WP: Trumpi pillav eluviis on Ameerika maksumaksjale väga kulukas

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi ja tema perekonna erakordselt pillav eluviis nõuab hinnangute kohaselt eelarvest eelnevatest presidentuuridest oluliselt kopsakama summa, mis ähvardab nelja-aastase ametiaja jooksul paisuda sadadesse miljonitesse dollaritesse.

Reedel lendas president Trump oma saatkonnaga juba kolmandat järjestikust nädalat oma ookeaniäärsesse Mar-a-Lago kuurorti Florida rannikul.

Trumpi kolm Mar-a-Lago reisi alates ametisse astumisest on läinud maksumaksjale maksma hinnanguliselt 10 miljonit dollarit, kirjutab ajaleht Washington Post, tuginedes valitsuse raportile, milles analüüsiti Valge Maja reise, sh kulutusi rannavalvele - kellel tuleb patrullida kaitsmata rannajoont -, sõjaväele, julgeolekuametkondadele ja muule personalile.

New Yorgi linn kulutab samal ajal politseiametnike hinnangute kohaselt iga päev 500 000 dollarit, et valvata Manhattanil asuvat Trump Towerit, kus elab riigipea abikaasa Melanie Trump koos poja Barroniga. Ainuüksi aastaga kasvab see summa 183 miljoni dollarini.

Loe veel

Trump Foto: Yuri Gripas, Reuters/Scanpix

Trumpi mure kulutuste pärast ei pruugi aga olla väga suur, arvestades, et teatava osa sellest rahast paneb ta teadaolevalt ka oma taskusse, märgib ajaleht.

USA siseministeeriumil ja Salateenistusel tuleb näiteks üürida ruume Trump Toweris, kus pelgalt ühe korruse rent võib maksma minna hinnanguliselt 1,5 miljonit dollarit aastas.

Valge Maja keeldus sel nädalal teemat kommenteerimast. Administratsiooni pressiesindaja Stephanie Grisham märkis ajalehele hoopis, et president Trump töötab kogu aeg, isegi kui ta jätab Washingtoni seljataha. „Ta ei puhka, kui sõidab Mar-a-Lagosse,“ märkis Grisham. „President töötab vahetpidamata iga päev, hoolimata sellest, kus ta on.“

Foto: NICHOLAS KAMM, AFP

Informatsioonivabaduse seadusele tugineva organisatsiooni Judicial Watch hinnangu kohaselt kulus ekspresident Barack Obama reisidele kaheksa aasta jooksul kokku 97 miljonit dollarit. Trumpi presidentuur see-eest tõotab juba pelgalt esimesel neljal nädalal põhineva hinnangu kohaselt maksma minna mitusada miljonit dollarit enam.