WP: Trumpi nõunik võis FBI-le kõneluste kohta Vene suursaadikuga valetada

USA riigipea Donald Trumpi endine rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn, kes lahkus ametist, kuna valetas oma kohtumiste kohta Venemaa suursaadikuga, väitis nädalate eest ka Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI), et ei arutanud venelastega sanktsioonide küsimust.

Flynni intervjuu FBI-ga 24. jaanuaril võib erukindralile kaela tuua kohtuasja, kirjutab allikatele toetudes ajaleht Washington Post.

FBI-le valetamine on kuritegu, kuid ametnike sõnul on siiski veel selgusetu, kas prokuröridel on soovi Flynni vastu kohtuasja alustada, kuna viimane võib hakata vaidlema „sanktsioonide“ olemuse üle. Ka ütles julgeolekunõunik föderaalagentidele, et ei mäleta täielikult vestlust suursaadik Sergei Kisljakiga.

Igasugune otsus Flynni hageda on USA justiitsministeeriumi teha.

Eelmisel neljapäeval tuli Washington Post lagedale pommuudisega, et Flynn valetas Vene suursaadikuga peetud telefonikõne sisu kohta nii ajakirjanikele kui valitsusametnikele, sh. asepresident Mike Pence’ile, kui väitis, et tegemist oli pelgalt viisakusvestlusega.

Vastuoluline telefonikõne toimus 29. detsembril ehk samal päeval, kui Barack Obama valitsus teatas Demokraatliku Partei serveritesse häkkimise eest Venemaale kehtestatud uutest sanktsioonidest. Muu hulgas saadeti välja 35 luuramises kahtlustatavat Vene diplomaati.

Flynn andis vestluse käigus suursaadik Kisljakile vihjamisi mõista, et sanktsioonid ei jää Trumpi valitsuse ajal kauaks kehtima. Samuti palus Flynn, et Venemaa ei astuks omalt poolt vastusamme.

FBI uurib telefonivestlust veel praegugi, kuna Flynn võis sellega rikkuda ka 1799. aastast pärit seadust, mis keelab eraisikutel välisriikide esindajatega diplomaatilisi kokkuleppeid sõlmida.