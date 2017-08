WP: Trumpi kampaaniameeskonna liige üritas korduvalt korraldada kohtumisi venelastega

Kolm päeva pärast seda, kui Donald Trump oli nimetanud 2016. aastal oma presidendivalimiste kampaania välispoliitikameeskonna, saatis nõuandjatest noorim e-kirja seitsmele kampaaniameeskonna liikmele, mille teema oli „Kohtumine Venemaa juhtkonnaga – sealhulgas Putin“, kirjutab ajaleht Washington Post.

Nõuandja George Papadopoulos pakkus, et korraldab „kohtumise meie ja Venemaa juhtkonna vahel, et arutada USA-Vene sidemeid president Trumpi ajal“. Papadopoulos ütles, et tema Vene kontaktid tervitasid seda võimalust, selgub kampaania sisemistest e-kirjadest, millega Washington Post on tutvunud.

See ettepanek tekitas kampaania peakorteris Trump Toweris murevirvenduse. Kampaania kaasesimees Sam Clovis kirjutas, et tema arvates tuleks enne konsulteerida NATO liitlastega, kui mingeid plaane tehakse. Teine Trumpi nõuandja, mereväe erukontradmiral Charles Kubic viitas õiguslikele probleemidele, sealhulgas võimalikule USA sanktsioonide ja Logani seaduse rikkumisele. Viimane keelab USA kodanikele volitamata läbirääkimised välisriikide valitsustega.

Vähese välispoliitilise kogemusega vabatahtlik Papadopoulos jäi aga endale kindlaks. Märtsist kuni septembrini saatis ta Trumpi ja tema meeskonna nimel välja vähemalt pool tosinat taotlust Vene ametnikega kohtumiseks. Muret väljendanute hulgas oli tollane kampaania esimees Paul Manafort.

Papadopoulos ei räägi oma e-kirjades, miks oleksid kontaktid venelastega Trumpi huvides. Tema algatused näivad olevat tekitanud kampaaniameeskonnas rohkem muret kui õhinat. Samas on sisemine vastuseis Papadopoulose taotlustele vastuolus teiste algatustega, mida Trumpi liitlased sel ajal Venemaa suunas tegid.

Kolm kuud pärast seda, kui Papadopoulos rääkis Trumpi ja Putini kohtumise võimalusest, kohtusid Donald Trump Jr ja Trumpi väimees Jared Kushner delegatsiooniga, mida juhtis Vene advokaat, kes pakkus kahjustavat informatsiooni vastaskandidaat Hillary Clintoni kohta.

2016. aasta juunis Trump Toweris toimunud kohtumisel osales ka Manafort, kes aga uute e-kirjade järgi lükkas vaid kuu varem tagasi Papadopoulose taotluse korraldada kohtumine Trumpi ja Vene ametnike vahel.

2016. aasta juulis ja veel kord kaks kuud hiljem kohtus Venemaa suursaadikuga USA-s Sergei Kisljakiga tollane senaator ja Trumpi välispoliitikanõunik ning praegune peaprokurör Jeff Sessions.

Samuti juulis, nädalaid pärast seda, kui Papadopoulos küsis oma ülemuste käest, kas teised kampaanianõunikud või abid võiksid vastu võtta venelaste kutseid, esines Moskvas ülikoolis Trumpi teine välispoliitikanõunik Carter Page, kelle sõnul oli see kampaaniast eraldiseisev reis.

Venemaa luureandmete kogumise ekspertide jaoks pakub Papadopoulose liin täiendavaid tõendeid selle kohta, et venelased otsisid sisenemispunkte ja mängisid sidemetele madala taseme abidega, et kampaaniameeskonda sisse murda.