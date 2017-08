WP: Trump dikteeris isiklikult oma poja eksitava avalduse kohtumise kohta Vene advokaadiga

USA president Donald Trump dikteeris hiljem eksitavaks osutunud avalduse, milles tema poeg Donald Trump Jr ütles, et tema 2016. aasta kohtumine Vene advokaadiga ei olnud seotud isa presidendivalimiste kampaaniaga, väitis ajaleht Washington Post esmaspäeval.

Trump Jr avaldas varem juulis e-kirju, mis näitasid, et ta nõustus eelmisel aastal innukalt kohtuma naisega, kes, nagu talle öeldi, oli Venemaa valitsuse jurist, kellel võis olla kahjustavat informatsiooni demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kohta, osana Moskva ametlikust toetusest tema isale. Sellest kohtumisest kirjutas esimesena ajaleht New York Times.

Washington Post teatas, et Trumpi nõuandjad arutasid paljastust ja leppisid kokku, et Trump Jr peab andma sellest teemast tõepäraselt aru nii, et seda ei saaks hiljem ümber lükata, kui kõik detailid ilmsiks tulevad.

8. juulil Saksamaalt koju lennanud president muutis seda plaani ja dikteeris isiklikult avalduse, milles Trump Jr ütles, et arutas Vene advokaadiga eelkõige Vene laste adopteerimise programmi, teatas Washington Post anonüümseks jäänud allikatele viidates.

Artiklit avaldama valmistunud New York Timesile tehtud avalduses rõhutati, et kohtumise teema ei olnud tol ajal presidendivalimiste kampaania.

Washington Posti teatel on ebaselge, kui palju president kojulennu ajal Trump Jr-i kohtumisest teadis.

Stanfordi ülikooli kriminaalõiguse professor David Sklansky ütles, et kui Trump aitas koostada eksitavat avaldust kohtumise kohta, võis ta tugevdada potentsiaalset õigusemõistmise takistamise kohtuasja enese vastu. Et ehitada üles õigusemõistmise kuritegeliku takistamise kohtuasi, nõuab USA föderaalõigus prokuratuurilt pahatahtliku kavatsuse tõestamist. Eksitavat avalikku teadaannet võidakse kasutada pahatahtliku kavatsuse tõendina.