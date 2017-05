WP: Ida-Ukraina separatistide poolel sõdinud Prantsuse paremäärmuslane teenib nüüd USA armees Hawaiil

Tuntud võitleja, kes on sõdinud koos Venemaa toetatud separatistidega Ukrainas ja osalenud Euroopa paremäärmuslikus poliitikas, läbis hiljuti USA armee väljaõppe ja teenib USA jalaväediviisis Hawaiil, selgub armee ja muudest andmetest.

29-aastane Guillame Cuvelier tuli baasväljaõppele jaanuaris ning tegi jalaväelaseeksami Georgia osariigis Fort Benningis. Lühikeses vestluses ajalehega Washington Post kinnitas Cuvelier, et on USA armee tegevteenistuses.

Washington Post kirjutab, et Cuvelier’ hästi dokumenteeritud paremäärmuslike vaadete ajalugu ja tegutsemine USA vastaste toetatud relvarühmitustes tõstatab küsimusi selle kohta, kuidas ta on läbinud USA armeesse värbamise protsessi ning kas armeekandidaate ikka kontrollitakse korralikult.

Prantsusmaal Prantsuse ja USA topeltkodakondsena sündinud Cuvelier veetis oma kujunemisaastad Prantsuse marurahvuslaste kõrval ning haaras siis 2014. aastal Ida-Ukrainas Kalašnikovi. See selgub postitustest sotsiaalmeediasse, dokumentaalfilmist, kus ta osales, ning inimeste jutust, kes on teda tundnud. Aasta hiljem võitles Cuvelier Põhja-Iraagis koos kurdi Peshmergaga ja sõitis siis USA-sse.

Ukrainas võitles Cuvelier, hüüdnimega Lenormand, Venemaa toetatud niinimetatud Donetski rahvavabariigi eest. Cuvelier’ tegevus näib olevat otseses vastuolus 2014. aasta märtsi täidesaatva korraldusega, mis keelab USA kodanikel aidata mis iganes viisil osapooli, mida see korraldus puudutab, mistõttu võiks Cuvelier’le föderaalsüüdistuse esitada.

„[USA] armee on minu ainus võimalus liikuda edasi ja minevikule lõpp teha,“ ütles Cuvelier SMS-i kaudu Washington Postile. „Ma mõistsin, et mulle meeldib see maa, see eluviis ja selle põhiseadus piisavalt, et seda kaitsta. Avaldades minust loo, seate te ohtu minu karjääri ja teete suure teene kõigile, kes püüavad armeele piinlikkust valmistada. Minu endistele Vene seltsimeestele meeldiks see väga. … seega ma palun teid, et te mõtleksite minu nime ja/või foto kasutamise osas ümber.“

Cuvelier kasvas üles Prantsusmaal Rouenis ja lõpetas seal 2009. aastal ülikooli, selgub tema Facebooki profiilist, mis on nüüd kustutatud.

Internetis üleval olevad dokumendid näitavad, et Cuvelier oli 2010. aastal Marine Le Peni Rahvusrindest eraldunud Prantsusmaa Partei aktiivne liige.

Cuvelier kuulus ka neofašistlikku ühendusse Troisième Voie.

2014. aasta keskel Ukrainasse saabudes aitas Cuvelier asutada Prantsuse-Serbia välisvõitlejate üksust nimega Unité Continentale. Selle manifestis Facebookis öeldakse, et NATO on terroristlik sõjaline allianss ja Prantsusmaa on Ameerika impeeriumi ori. Rühmituse ideoloogia põhineb Vene ideoloogi Aleksandr Dugini „kontinentalismil“.

„Venemaa kehastab jõudu. Vastupanu jõudu, mida me tahame läände tagasi tuua. Traditsiooni, perekonna, patriotismi ümber struktureeritud ühiskond,“ ütles Cuvelier 2015. aasta dokumentaalfilmis „Viisakad inimesed“.

Dokumentaalfilmi järgi Cuvelier lõpuks eraldus Unité Continentale’ist. Tema võitluskaaslaste grupp võttis nime Team Vikernes Norra black metal’i artisti, ise ennast natsiks kuulutanud ja süüdi mõistetud mõrvari Varg Vikernesi järgi.

Team Vikernesi veebilehele üles pandud videotes on näha tulistamist Donetski lennujaama ümbruses. Cuvelier ei tahtnud võitlemise kohta Ida-Ukrainas ühelegi Washington Posti küsimusele vastata ja teatas: „Ma ei olnud tegelikult kunagi DRV-s. See oli hologramm.“

Dokumentaalfilmis on näha Cuvelier’d, medal rinnas, õlg õla kõrval koos endise separatistide pealiku Igor Girkiniga.