WP: Google avastas Venemaa ostetud reklaamid YouTube’is, Gmailis ja mujal

Google avastas esimest korda tõendeid, et Venemaa heaks töötanud osapooled on kasutanud Google’i platvorme 2016. aasta USA presidendivalimistesse sekkumise katseks, teatas ajaleht Washington Post, viidates inimestele, kes on tuttavad Google’i selleteemalise juurdlusega.