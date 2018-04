WP: eriprokurör Muelleri sõnul on Trump endiselt uurimise all, aga ei ole hetkel kriminaalne sihtmärk

Eriprokurör Robert Mueller informeeris eelmisel kuul USA presidendi Donald Trumpi advokaate, et Trump on jätkuvalt uurimise all, kuid teda ei peeta praegusel hetkel kriminaalseks sihtmärgiks, teatasid kolm allikat ajalehele Washington Post.

Märtsis toimunud eraviisilistel aruteludel võimaliku presidendi küsitlemise üle nimetas Mueller Trumpi Venemaa 2016. aasta presidendivalimistesse sekkumise juurdluse subjektiks. Prokuröride keeles tähendab see, et isik on osalenud tegevuses, mida uuritakse, kuid ei ole piisavalt tõendeid süüdistuste esitamiseks.

Mueller ütles Trumpi advokaatidele veel, et ta valmistab ette raportit presidendi tegevuse kohta ametis olles ja võimaliku õigusemõistmise takistamise kohta, teatasid kaks vestlusega kursis olevat allikat.

Mueller kordas vajadust Trumpi küsitleda nii selleks, et mõista, kas tal oli mingi pahatahtlik kavatsus Venemaa sekkumise juurdlus nurjata, kui ka selleks, et juurdluse see osa lõpule viia, rääkisid allikad.

Muelleri kirjeldus presidendi staatuse kohta tekitas hõõrumist Trumpi siseringis. Trump ja mõned tema liitlased haarasid Muelleri sõnadest kui kinnitusest, et oht kriminaalvastutusele võtmiseks on väike. Teised nõunikud märkisid aga, et juurdluse subjektidest saavad väga kergesti süüdistatavad sihtmärgid, ning väljendasid muret, et eriprokurör meelitab Trumpi küsitlusele, mis võiks presidendi õiguslikult ohtu seada.