WP: CIA direktor Pompeo käis hiljuti Põhja-Koreas Kim Jong-uniga kohtumas

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor Mike Pompeo käis lihavõttenädalavahetusel president Donald Trumpi saadikuna ülisalajasel visiidil Põhja-Koreas ja kohtus riigi valitseja Kim Jong-uniga, teatasid kaks informeeritud allikat ajalehele Washington Post.

Erakordne kohtumine ühe Trumpi usaldusväärsema emissari ja Kimi vahel oli osa jõupingutustest aluse panemiseks otsesteks läbirääkimisteks Trumpi ja Kimi vahel Põhja-Korea tuumarelvaprogrammi üle.

Salajane missioon toimus varsti pärast seda, kui Pompeo oli nimetatud välisministrikandidaadiks.

Pompeo on võtnud USA administratsiooni läbirääkimistel Pyonyangiga juhtrolli. Tema kohtumine Kimiga on kõrgetasemelisim kontakt kahe riigi vahel pärast 2000. aastat, kui tollane välisminister Madeleine Albright kohtus Põhja-Korea praeguse juhi isa Kim Jong-iliga. USA tollane riiklik luuredirektor James Clapper külastas Põhja-Koread 2014. aastal, et tagada kahe vangistatud ameeriklase vabastamine, ning kohtus madalama taseme luureametnikuga.