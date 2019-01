Wissanti lähistel ilmus liiva alt välja maailmasõjaaegne allveelaev

UC-61 jäeti maha ja uputati 1917. aasta südasuvel, misjärel see pikaks ajaks algul vee ja seejärel liiva alla jäi, kuni hiljuti see lõpuks taas vaikselt nähtavale hakkas kerkima, vahendab uudistekanal BBC.

Tänavu sai sellest suisa turismiobjekt, kui allveelaev taas nähtavale ilmus, seda hoolimata tõsiasjast, et vrakki näeb endiselt ainult osaliselt ja sedagi mõõna ajal.

„Vrakk on lühikest aega näha iga kahe-kolme aasta tagant, sõltuvalt loodetest ja tuulest, mis põhjustab liiva liikumist, aga piisab ühest korralikust tuulepuhangust ja vrakk kaob taas,“ ütles Wissanti linnapea Bernard Bracq.

Vincent Schmitt, kes korraldab turistidele piirkonda ekskursioone, on aga positiivsem, öeldes, et varem ei ole nii suurt osa allveelaevast näha olnud, mistõttu ta usub, et see alles hakkab maa peale kerkima.

„Vrakk on veel suuremas osas liiva all ja seepärast nähtamatu, aga kõik teavad, et seal on allveelaev,“ ütles ta.

UC-61 jooksis 102 aastat tagasi suvel Calais’ lähistel madalikule ja selle meeskond andis end üles.