Wikileaksi veebileht langes häkkerite ohvriks

OurMine Security Group on häkkerite seltskond, kes on varajasemalt tegelenud kuulsuste Twitteri ning YouTube’i kanalitesse sisse muukimisega. Häkkimiste eesmärk on kuulsuste kanalitel reklaamida oma kommertsteenuseid.

Wikileaks.org lehel seisab: “Hei, see on OurMine Security Group, ärge muretsege, me lihtsalt testime teie…bla-bla-bla. Oota, see ei ole turvatest! Wikileaks, mäletate kui te esitasite meile väljakutse teid häkkida? Anonymous, mäletate kui te püüdsite meile sööta valeinfot häkkides kuningasse Wikileaksi? Säh teile! Üks grupp kes võitis teid kõiki. Paneme #WikileaksHack Twitteris trendima.”