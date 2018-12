Wikileaksi asutajal Julian Assange'il võib pärast kuut aastat avaneda võimalus Ecuadori saatkonnast lahkuda

Ecuadori presidendi sõnul on Suurbritannia ametivõimud lubanud Assange'i mitte välja anda riigile, kus teda võiks ohustada surmanuhtlus, kirjutab Suurbritannia ajalehe Daily Mail internetiportaal.

Ecuadori presidendi Lenin Moreno sõnul on Ecuadoril kirjalik kinnitus Suubritannia ametivõimudelt selle kohta olemas.

Moreno ei ole otseselt öelnud, et Assange peaks saatkonnast lahkuma. Samas on ta teada andnud, et Assange'i juristid arutavad, milliseid samma nüüd ette võtta. Väidetavalt on Ecuadori ametivõimud püüdnud leida võimalust Assange'i kohalolekust vabaneda.

Täpsed süüdistused Assange'i vastu ei ole jätkuvalt selged, kuid Wikileaksi kaudu on lekitatud tuhandeid salastatud Ameerika Ühendriikide sõjalisi ja diplomaatilisi dokumente.