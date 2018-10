Wikileaksi Assange kaebas talle varjupaika võimaldava Ecuadori kohtusse

Assange esitas hagi pärast seda, kui Ecuador ähvardas kevadel võtta WikiLeaksi asutajalt kaitse ja keelata tal suhtluse välismaailmaga, sh. ajakirjanike ja inimõigusorganisatsioonidega, vahendab uudistekanal BBC.

„Assange esitas täna hagi, milles süüdistab Ecuadori tema põhiõiguste ja vabaduse rikkumises,“ teatas WikiLeaks reedel.

Ajakirjanduses spekuleeritakse juba mõnda aega, et Ecuador tahab leppida Suurbritanniaga, olles valmis loobuma Assange'ist, kellega on neil juba mõnda aega probleeme, ennekõike pärast seda, kui tuli välja, et WikiLeaksi asutaja häkkis suursaatkonna arvutisüsteemidesse, et jälgida neis toimuvat.