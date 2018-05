WHO valmistub kõige hullemaks ebolapuhanguks Kongo DV-s

Samal ajal püüavad WHO ja Maailma Toiduprogramm luua õhusilda, et toimetada kohale vajalikku varustust. Esialgu saab kasutada ainult helikoptereid, kuni puhastatakse lennukitele maandumiseks maandumisrada.

WHO ootab ka Kongo DV võimudelt luba vaktsineerimiskampaania alustamiseks piirkonnas, kasutades eksperimentaalse vaktsiini olemasolevaid varusid.

Salama sõnul on WHO eriti mures haiguse lähima aja leviku üle muu hulgas Kongo DV Equateuri provintsi pealinna Mbandakasse, kus on umbes miljon elanikku ja mis asub vaid mõne tunni kaugusel Bikorost.

Lisaks sellele on ümbritsevad üheksa riiki häireseisundis. WHO on eriti mures ebola võimaliku leviku pärast naaberriikidesse Kongo Vabariiki ja Kesk-Aafrika Vabariiki, mis on Bikoro piirkonnaga seotud jõesüsteemide kaudu.