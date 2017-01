Washingtoni osariik kaebas esimesena Trumpi sissesõidukeelu kohtusse

Washingtoni osariik kaebas esimesena USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni kohtusse täidesaatva korralduse pärast, mis keelab seitsme moslemiriigi kodanikel USA-sse sisenemise. Tõenäoliselt liituvad Washingtoniga peagi ka teised osariigid.

Alates Trumpi presidendiks valimisest on osariikide demokraatidest peaprokurörid moodustanud koordineeritud õigusliku vastupanu müüri sisserände, keskkonnakaitse, tervishoiu ja muudes küsimustes, vahendab Associated Press.

New Yorgi peaprokurör Eric Schneiderman ütles Associated Pressile, et juristidel, sealhulgas peaprokuröridel on Trumpi administratsiooni suhtes „ärkamisaeg“.

„See on president, kellel pole austust õigusriigi vastu,“ ütles Schneiderman. „See on miski, mis teeb muret paljudele inimestele.“

Schneiderman on esitanud näidisseaduse New Yorgi osariigi kohalikele omavalitsustele, milles näidatakse, kuidas saada varjupaiklinnadeks, mis keelduvad föderaalvõimudega koostööd tegemast mõnedes sisserändega seotud asjades.

Ameerika Kodanikuvabaduste Liit (ACLU) ja teised organisatsioonid tegelevad samasuguse võitlusega üksikisikute nimel. Peaprokurörid, kes on osariikide valitsuste kõrgeimad juriidilised ametnikud, võivad aga esitada laiemaid kohtuhagisid osariikide nimel. Enamik neist on ametisse valitud ja võivad seega tegutseda sõltumatult osariikide seadusandlikest kogudest või kuberneridest.

„Minu kohus peaprokurörina on kaitsta õigusriiki, tagada selle osariigi inimeste nimel põhiseadust. Ja see ongi see, mida me teeme,“ ütles Washingtoni peaprokurör Bob Ferguson kohtuhagi teatavaks tehes.

Fergusoni sõnul võivad teised osariigid selle hagiga ühineda.

Pühapäeval kirjutas 17 demokraadist peaprokuröri alla kirjale, milles lubati kasutada kõiki nende ameti vahendeid põhiseadusevastase korralduse vastu võitlemiseks.