Washingtoni lähedal kukkus alla sõjalennuk

Kolmapäeval kukkus USA pealinna Washingtoni lähedal alla rahvuskaardile kuulunud hävituslennuk F-16.

Treeningmissiooni käigus ilmnes lennukis mehaaniline viga ja piloot katapulteerus, olles enne suunanud kukkuva lennuki elurajoonidest eemale. Piloot pääses kergete vigastustega, keegi teine kannatada ei saanud.

1986. või 1987. aastal ehitatud lennuk kukkus alla kohaliku aja järgi kell 9.15 hommikul, Washingtonist 19 kilomeetri kaugusel. Pärast vea tuvastamist leidis piloot, et ohutu maandumine on võimatu. „Ta otsustas enne katapulteerumist manööverdada metsase ala kohale, et vältida ohtu kohalikele elanikele,“ märkis rahvuskaardi lennuväe brigaadikindral George Degnon pressikonverentsil.