Washington Posti parandus: Valge Maja pressisekretär Spicer ei peitnud end mitte põõsastes, vaid põõsaste vahel

USA ajaleht Washington Post lisas artikli lõppu toimetaja märkuse, milles täpsustatakse USA presidendi pressisekretäri Sean Spiceri asukohta Valge Maja hoovi põõsastes, kus ta end ajakirjanike eest varjas.

Spicer ja tema meeskond ei suutnud enam kui kolm tundi vastata küsimusele, miks vallandas president Donald Trump Föderaalse Juurdlusbüroo direktori James Comey. Spicer tahtis uudise avaldada e-postiga saadetava avaldusega, kuid see ei levinud piisavalt kiiresti ja kohaliku aja järgi kell 17.40 seisis Spicer pressibüroo uksel ja karjus avaldust lähedal viibima juhtunud ajakirjanikele suuliselt. Seejärel Spicer kadus, kirjutab Washington Post.

„Pärast seda, kui Spicer veetis mitu minutit peidus pimeduses ja põõsaste vahel nende võttepaikade lähedal, ilmus välja pressibüroo tegevassistent Janet Montesi ja ütles reporteritele, et Spicer vastab mõnedele küsimustele, kui teda seda tehes ei filmita. Siis ilmus Spicer välja,“ teatab Washington Post.

„Ainult kustutage tuled. Kustutage tuled,“ käskis Spicer. „Me hoolitseme selle eest. … Kas te võiksite lihtsalt selle tule ära kustutada?“

Seotud lood: Trumpi pressiesindaja varjas end ajakirjanike eest Valge Maja põõsastes

Nii andiski Spicer Washington Posti teatel pressikonverentsi pimeduses ja vastas kümne minuti jooksul üha uuesti samadele küsimustele.

Loe veel

Täpselt kümne minuti pärast teatas ta: „Igatahes, aitäh teile, inimesed.“

„TOIMETAJA MÄRKUS: Seda lugu on uuendatud, et see kirjeldaks täpsemalt Valge Maja pressisekretäri Sean Spiceri asukohta teisipäeva õhtul minutitel enne seda, kui ta ajakirjanikele briifingu andis. Spicer ja tema personal kogunesid Valge Maja territooriumil televisiooni võttepaikade lähedal põõsaste vahel, mitte „põõsastes“, nagu loos algselt teatati,“ kirjutas Washington Post.