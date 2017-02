Washington Post: Trump lõpetas telefonikõne Austraalia peaministriga poole pealt toru hargile visates

Ajaleht Washington Post kirjutab oma allikatele viidates USA presidendi Donald Trumpi laupäeval toimunud telefonivestlusest Austraalia peaministri Malcolm Turnbulliga, mis oleks pidanud olema meeldiv mõttevahetus USA ühe vankumatuma liitlase juhiga, kuid selle asemel sõimas Trump Turnbulli põgenikekokkuleppe pärast ja kelkis oma võiduga USA presidendivalimistel. Lisaks sellele viskas Trump väidetavalt pärast 25 minutit toru hargile, kuigi vestlus pidi kestma tunni.

Telefonikõne kohta informatsiooni omav kõrgetasemeline USA ametnik ütles ajalehele Washington Post, et ühel hetkel teatas Trump Turnbullile, et on samal päeval rääkinud veel nelja maailma riigijuhiga, sealhulgas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, ja „see on kaugelt kõige halvem kõne“.

„See on kõige halvem kokkulepe üldse,“ käratas Trump, kui Turnbull püüdis saada kinnitust, et USA jääb oma lubaduse juurde võtta vastu 1250 põgenikku Austraalia kinnipidamiskeskusest.

Trump naasis selle teema juurde kolmapäeva õhtul, kui kirjutas Twitteris: „Kas te usute seda? Obama administratsioon nõustus tuhandete ebaseaduslike sisserändajate vastuvõtmisega Austraaliast. Miks? Ma uurin seda tobedat kokkulepet!“

USA ametnike sõnul on Trump käitunud sarnaselt ka vestluste ajal teiste riikide juhtidega, sealhulgas Mehhiko presidendiga. Turnbulli kohtlemine oli aga eriti rabav lähedaste sidemete tõttu USA ja Austraalia vahel. Riigid jagavad omavahel luureandmeid, toetavad teineteist diplomaatiliselt ning on võidelnud koos sõdades, sealhulgas Iraagis ja Afganistanis.

Valge Maja ametliku teate järgi Trump ja Turnbull „rõhutasid USA-Austraalia suhete kestvat tugevust ja lähedust, mis on kriitilise tähtsusega rahu, stabiilsuse ja õitsengu jaoks Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas ja ülemaailmselt“.

Trump helistas Turnbullile kohaliku aja järgi laupäeval kella 17 ajal Valge Maja Ovaalkabinetist, kus koos temaga viibisid peastrateeg Steve Bannon, rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn ja Valge Maja pressisekretär Sean Spicer.

Ühel hetkel tegi Turnbull ettepaneku, et patiseisust põgenike teemal mindaks edasi Süüria konflikti arutamise ja teiste päevakajaliste välispoliitiliste teemade juurde. Trump oli aga vastu ja lõpetas kõne, mis jäi palju lühemaks kui tema vestlused samal päeval Jaapani peaministri Shinzo Abe, Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli, Prantsusmaa presidendi François Hollande’i või Putiniga.

Turnbull tunnistas Austraalia meediale, et telefonikõne Trumpiga kestis vaid 25 minutit, mitte tund, kuid kinnitas, et see lõppes viisakalt, vahendab The Australian.

„Kõne lõppes viisakalt. See oli 25-minutiline kõne, see puudutas mitmeid teemasid, aga peamiselt põgenike ümberasustamise kokkulepet,“ ütles Turnbull Melbourne’i raadiojaamale 3AW.

Turnbull eitas väiteid, et Trump lõpetas kõne toru hargile visates.

„Ma olen väga pettunud, et on olnud kõne väidetavate detailide leke Washingtonis, kuid ma tahan teha ühe tähelepaneku: teade, et president pani toru hargile, ei ole õige, kõne lõppes viisakalt,“ ütles Turnbull Sydney raadiojaamale 2GB.

Turnbulli sõnul oli kõne siiras ja otsekohene ning ta kinnitas, et seisab Austraalia huvide eest.

Turnbull ei kinnitanud ega lükanud ümber väidet, et Trump nimetas kõnet tol päeval toimunutest „kaugelt halvimaks“ või põgenikekokkulepet „halvimaks kokkuleppeks üldse“.