Washington Post: Trump esitas oktoobris vale- või eksitavaid väiteid 1100 korral – 30 valet päevas

See teeb Washington Posti Fact Checkeri (Faktikontrollija) andmebaasi andmetel kokku 6120 valet või eksitavat väidet kuni 30. oktoobri, ametis oleku 649. päevani.

Presidendilt tuleva väärinformatsiooni voog on dramaatiliselt kasvanud tema kihutuskõnede ajal üle kogu riigi. Igas sellises kõnes on tavaliselt 35-45 kahtlast väidet, teatab Washington Post. Lisaks sellele annab Trump intervjuusid kohalikule meediale, kus sageli kordab neid valeväiteid, ning räägib enne ja pärast oma reise Valge Maja pressikorpusega.

Septembris esitas Trump näiteks 599 valet ja eksitavat väidet, kuid see kahvatub oktoobri kõrval, kui neid oli 1104, 31. oktoobrit arvesse võtmata.

Washington Post püüdis algselt ka 31. oktoobri kohta statistika koostada, aga 20 säutsu ja ligi 10 000 sõna läbikammimine, mis Trump sel päeval välja paiskas, osutus üle jõu käivaks.

Presidendi kalduvus andmeid väänata ja lugusid välja mõelda ilmneb kõige paremini tema kihutuskõnedes. Tal on oma suurimad hitid: 120 korda on ta vääralt väitnud, et surus läbi suurima maksukärpe ajaloos, 80 korda on ta kinnitanud, et USA majandus on praegu ajaloo parimas seisus ja 74 korral on ta ebatõeselt öelnud, et tema piirimüüri juba ehitatakse.