Washington Post: terve USA välisministeeriumi vanemametkond lahkus ametist

Washington Posti teatel teatasid eile oma lahkumisest mitmed USA välisministeeriumi vanemametnikud, mistõttu sisuliselt terve ministeeriumi vanemametkond on lahkunud või lahkumas.

Ametnikud lahkusid, kuna nad ei taha olla osa Trumpi administratsioonist, vahendab leht. Lahkumisavaldused olid maandunud uue välisministri Rex Tillersoni lauale eile.

Lahkujate seas on ministeeriumi pikaaegne juhtiv ametnik Patrick Kennedy, kes teatas koos kolme teise tipp-ametikuga, et nad lähevad ära, kinnitasid mitu ministeeriumi ametnikku. Nad kõik olid olnud tööl nii demokraatide kui ka vabariiklasest presidentide alluvuses.

Kuna 20. jaanuaril läksid pensionile dilpomaatilise julgeoleku osakonna asesekretär Gregory Starr ning välismaiste operatsioonide büroo ülem Lydia Muniz, siis sisuliselt on terve USA välisministeerium nüüd vanemametnikest tühi.

Samuti on presidendivahetuse paiku väidetavalt ministeeriumist lahkunud ka hulk väiksematel kohtadel töötavaid ametnikke, kuid nende lahkumine ei halva asutuse tööd niipalju, kui vanemametnike minek.

Endise välisministri John Kerry alluvuses töötanud David Wade sõnas kommentaariks, et tema teada on tegemist asutuse ajaloo suurima lahkumislainega. Ta lisas, et sellistele turva-, administratsiooni-ja diplomaatiaalastele töökohtadele heade inimeste ledimine erasektorist saab ääretult raske olema.