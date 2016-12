Washington Post: Obama administratsioon on väga lähedal Venemaa häkkimise eest karistamisest teatamisele

USA presidendi Barack Obama administratsioon on väga lähedal sarja meetmete teatavaks tegemisele, et karistada Venemaad sekkumise eest USA 2016. aasta presidendivalimistesse. Nende hulgas on majandussanktsioonid ja diplomaatiline hukkamõist, teatasid USA ametnikud ajalehele Washington Post.

Washington Posti teatel viimistleb administratsioon detaile, mille hulka kuulub oodatavasti ka varjatud tegevus koos küberoperatsioonidega. Teade vastutegevuse avalike elementide kohta võib tulla juba sel nädalal, kirjutab Washington Post.

Ajalehe teatel on Valges Majas nädal aega vaieldud, kuidas muuta 2015. aasta presidendi seadlust, mis oli mõeldud presidendile volituste andmiseks välistele küberrünnakutele vastamiseks, kuid mis ei puuduta valimissüsteemi mõjutamise katseid.

Üks selge viis kasutada seda seadlust Venemaa vastu oleks kuulutada valimissüsteemid osaks USA „kriitilisest infrastruktuurist“. Seadlust võidakse aga ka muuta, et seda saaks rakendada selgelt uue ohu – valimistesse sekkumise – vastu.

Obama administratsiooni ametnikud tahavad lisaks muuta uueks presidendiks valitud Donald Trumpi jaoks keeruliseks nende astutud sammude tagasivõtmise.

Obama andis presidendi seadluse välja 2015. aasta aprillis. Selle järgi on kriitiliste funktsioonidega, näiteks elektritootmise või transpordiga seotud arvutisüsteeme kahjustavate või kommertssaladuste vargusega konkurentsieelise saavate inimeste vastutusele võtmise vahendiks sanktsioonid.

Seadlus lubab valitsusel USA rahvusliku julgeoleku või finantsstabiilsuse ohtu seadnud kübertegevuses osalenud välismaal asuvate isikute varad USA-s külmutada. Sanktsioonidega võidakse ka blokeerida äritehingud nende isikutega ja keelata neil riiki sisenemine.

2015. aasta seadlus ei olnud mõeldud häkkerite vastu, kes varastavad e-kirju ja avaldavad neid WikiLeaksis või püüavad häirida valimisi. Seega peavad võimud tegelema õigusliku akrobaatikaga, et sobitada demokraatide rahvuskomitee e-kirjade häkkimine olemasolevate volituste raamidesse või kirjutama uued volitused.

Mõnede analüütikute hinnangul sobituksid riigi valimissüsteemid termini „valitsusasutused“ alla, mis on üks 16 sisejulgeolekuministeeriumi määratud kriitilise infrastruktuuri sektorist.

Teine võimalus on kasutada seadlust teiste Vene sihtmärkide vastu, näiteks häkkerite vastu, kes on varastanud ärisaladusi, ning siis teha kas avalikult või eraviisiliselt selgeks, et USA peab oma valimissüsteeme kriitiliseks infrastruktuuriks.

Mõte ei ole ainult karistada, vaid ka heidutada.

Sanktsioonid ei ole hõbekuul. Obama on märkinud, et USA-l on juba tohutult sanktsioone venelaste vastu tegevuse eest Ukrainas, mistõttu on küsitav, kas uute sanktsioonide lisamisel oleks mingit mõju Kremli käitumise muutmiseks.

Ametnike sõnul oleks üks variant venelastele kriminaalsüüdistuste esitamine, kuid föderaalne juurdlusbüroo (FBI) ei ole seni kogunud piisavalt tõendeid kriminaaljuurdluse tarvis.