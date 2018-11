Washington Post: Eesti kogemus Vene spioonide jahtijana on liitlaste tähelepanu alla sattumas

Washington Post teatab, et kui USA ja suured Euroopa liitlased kuu aega tagasi just nii tegid, tundsid eestlased vaikset rahulolu.

„Lõpuks on see endine Nõukogude vabariik mehitanud aastaid rindejoont Moskva varjatud spioonioperatsioonide ja ilmsete sisseimbumiste vastu,” kirjutab ajaleht. „Alates 2008. aastast on Eesti ametnikud enese sõnul vahistanud vähemalt 17 inimest kahtlustatuna spioneerimises Vene luureteenistuste heaks ja tihti antakse kahtlusaluste nimed meediale koos videoga ülekuulamisest või vahistamisest.”

Eesti kogemus Vene spioonide jahtijana on Washington Posti sõnul nüüd rambivalgusse sattumas. Liitlased pööravad tähelepanu Eesti jõupingutustele väidetava spionaaži avalikul paljastamisel ning raportitele, mis dokumenteerivad Vene sõjaväeluure GRU agentide ilmselt kasutatavaid meetodeid, kirjutab Washington Post.

„Eesti lähenemine on: „Vaata, me saime su kätte, me ütleme su nime, me häbistame sind, me saadame su välja,”” ütles Washington Postile president Toomas Hendrik Ilves.