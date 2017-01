Washington Post: džihadistid rõõmustasid Trumpi sissesõidukeelu üle

Foto: CARLOS BARRIA, REUTERS

Džihadistlikud organisatsioonid rõõmustasid pühapäeval USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni seitsme moslemiriigi kodanikele kehtestatud sissesõidukeelu üle ning teatasid, et selline poliitika kinnitab nende väidet, et USA on sõjas islami vastu, kirjutab ajaleht Washington Post.