Washington Post: diplomaatilise tüli tekitanud Katari veebilehtede häkkimise korraldasid Ühendemiraadid

Katari valitsuse sotsiaalmeedia- ja uudistelehekülgede häkkimise mai lõpus korraldasid Araabia Ühendemiraadid (AÜE), et postitada sinna keevalisi, aga valesid tsitaate väidetavalt Katari emiirilt, mis kutsus esile diplomaatilise kriisi, kirjutas ajaleht Washington Post pühapäeval USA luureametnikele viidates.

Katari emiir, šeik Tamim bin Hamad al-Thani ülistas väidetavalt palestiinlaste organisatsiooni Hamas ning ütles, et Iraan on „islamijõud“, kirjutas Washington Post. Vastuseks sellele katkestasid Saudi Araabia, AÜE, Egiptus ja Bahrein 5. juunil Katariga diplomaatilised suhted ja transpordiühenduse, süüdistades viimast terrorismi toetamises, vahendab Reuters.

Katar teatas mai lõpus, et emiiri valetsitaadid panid üles häkkerid. Teised Pärsia lahe riigid lükkasid selle seletuse tagasi.

Washington Posti andmetel said USA luureametnikud eelmisel nädalal teada värskelt analüüsitud informatsioonist, mis näitas, et AÜE valitsusametnikud arutasid kavandatavat häkkimist 23. mail, päev enne, kui see aset leidis.

Ametnike sõnul on ebaselge, kas AÜE häkkis veebilehti ise või maksis häkkimise eest.

AÜE suursaadik Yousef al-Otaiba väitis, et Washington Postis avaldatu on vale.