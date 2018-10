Washington Post: audio- ja videosalvestused tõestavad kadunud ajakirjanik Khashoggi mõrvamist Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis

Washington Posti kolumnist Khashoggi sisenes konsulaati 2. oktoobril, et saada dokumendid abiellumiseks oma türklannast pruudiga. Pärast seda ei ole Khashoggit nähtud, vahendab CNN.

Eriti audiosalvestus pakub veenvaid ja õõvastavaid tõendeid, et Khashoggi surma eest on vastutav Istanbuli saadetud Saudi Araabia mõrvameeskond, teatas Washington Post ametnikele viidates.

„Häälsalvestus saatkonnast selgitab, mis juhtus Jamaliga pärast tema sisenemist,” ütles üks salvestusega kursis olev isik Washington Postile. „On kuulda tema häält ja araabia keeles rääkivate meeste hääli. On kuulda, kuidas teda üle kuulati, piinati ja mõrvati.”

Saudi Araabia eitab kindlalt igasugust osalemist Khashoggi kadumises ja väidab, et ta lahkus konsulaadist samal pärastlõunal. Khashoggi pruut Hatice Cengiz, kes ootas väljas, ütleb, et ei näinud meest väljumas. Türgi on nõudnud Saudi Araabialt tõendeid, et Khashoggi lahkus konsulaadist.

Türgi usub, et Khashoggi kadumise ja võimaliku mõrvaga on seotud 15 Saudi Araabia meest, kes saabusid Istanbuli 2. oktoobril. Vähemalt osal neist näivad olevat kõrgetasemelised sidemed Saudi Araabia valitsusega.