Warren Buffet võitis Trumpi maksureformist 29 miljardit dollarit

USA miljardär Warren Buffet ütles, et tema konglomeraat sai president Donald Trumpi maksureformide tulemusel 29 miljardit dollarit (umbes 20 miljardit eurot) kasumit.

USA valdusettevõte Berkshire Hathaway, mille pikaajaline tegevjuht tuntud investor on, teatas laupäeval rekordilisest kvartali- ja aastakasumist, mille tõi vabariiklaste maksureform, millega ettevõtte tulumaksu määra vähendati 35%-lt 21%-le, vahendab uudistekanal BBC.

Investor ja filantroop Buffett, kes on üks maailma rikkamatest inimestest, oli maksureformi vastu, toetades majanduslikult väga heal järel olevate inimeste kõrgemat maksustamist, mitte neile maksusoodustuste pakkumist.

Tema sõnul moodustas maksude vähendamine mullu pea poole ettevõtte netoväärtuse kasvust.

„Arvestatav osa meie kasumist ei tulnud sellest, mida Berkshirel õnnestus saavutada,“ märkis Buffet. „Firma tegevust tulid ainult 36 miljardit dollarit. Ülejäänud 29 miljardit dollarit kingiti meile detsembris, mil Kongress kirjutas ümber USA maksuseadustiku.“

Analüütikud on öelnud, et just rahvusvahelistel ettevõtetel on võimalik maksupaketist enim võita. Juba eelmisel kuul ennustas Briti pank Barclays, et Berkshire Hathaway on reformist suur kasusaaja, kelle kasum tõotab edaspidigi kasvada.

Vabariiklased on väitnud, et maksureform suurendab majanduskasvu.