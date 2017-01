Wall Street Journal: Trump kavatseb ümber korraldada ja kärpida CIA-d

USA presidendiks valitud Donald Trump, kes on USA luureagentuuride karm kriitik, töötab koos oma nõunikega plaani kallal, millega restruktureeritaks ja kärbitaks luure keskagentuuri (CIA), teatasid plaanidega kursis olevad inimesed ajalehele Wall Street Journal.

Selle sammu on allikate sõnul esile kutsunud Trump usk, et USA rahvusliku luuredirektori büroo on muutunud ülepaisutatuks ja politiseerituks.

Trump on viimastel kuudel ja päevadel esinenud sarja sotsiaalmeediarünnakutega USA luureagentuuride vastu, heites kõrvale ja pilgates nende hinnangut, et Venemaa varastas demokraatliku partei e-kirju ja edastas need WikiLeaksile avaldamiseks, et aidata Trump Valgesse Majja.

Üks Trumpi planeerimisega tuttav isik ütles Wall Street Journalile, et nõunikud teevad tööd plaani kallal restruktureerida CIA, kärpida selle personali Virginias asuvas peakorteris ning saata rohkem inimesi välipostidesse üle maailma. CIA keeldus seda kommenteerimast.

„Trumpi meeskonna arvamus on, et luuremaailm on muutunud täielikult politiseerituks,“ ütles Trumpi üleminekumeeskonnale lähedane isik. „Neid kõiki tuleb kärpida. Fookus saab olema agentuuride restruktureerimisel ja sellel, kuidas nad omavahel suhtlevad.“

Trumpi nõuandjate sõnul on ta olnud pikka aega skeptiline CIA täpsuse suhtes ning ta mainib tihti ekslikke luureandmeid 2002. ja 2003. aastast, mis puudutasid Iraagi relvaprogramme.

Nende hulgas, kes aitavad Trumpi luureagentuuride ümberkorraldamise plaani juures, on tema rahvusliku julgeoleku nõunik, kindralleitnant Michael Flynn, kes töötas riigikaitse luureagentuuri (DIA) direktorina, kuni praegune rahvuslik luuredirektor James Clapper ja teised ta lahkuma sundisid, ning esindajatekoja liige Kansasest Mike Pompeo, kelle Trump on valinud CIA direktoriks, teatab Wall Street Journal.

Flynn ja Pompeo jagavad Trumpi arvamust, et luurekogukonna seisukoht, et Venemaa püüdis tema kampaaniale kaasa aidata, on katse õõnestada tema võitu või väita, et ta ei võitnud, ütles üleminekumeeskonnale lähedane isik.

Praegused ja endised luure- ja korrakaitseametnikud on reageerinud Trumpi pidevatele torgetele USA luurajate aadressil segaduse ja pahameele seguga.

„Nad on selle pärast raevus,“ ütles üks endine kõrge luureametnik.

Praeguste ja endiste ametnike sõnul on eriti rabav näha Trumpi tsiteerimas WikiLeaksi asutajat Julian Assange’i.

„Minu jaoks on üsna õudustäratav, et ta on luureagentuuride asemel Assange’i poolel,“ ütles üks endine ametnik.