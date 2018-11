Walesi erakond tahab kohalikule esinduskogule otsustusõigust Briti sõdurite sõtta saatmise üle

Walesi rahvusassamblee leiboristist liige Mick Antoniw väljendas muret, et rahvusassambleede liikmetele hääleõiguse andmine tekitaks igasuguseid komplikatsioone seoses rahvusvaheliste lepingute ja kohustustega.

„Kui Venemaa tungiks sisse Eestisse, oleme me NATO osa, me oleme automaatselt kohustatud Eestit kaitsma, kui see peaks juhtuma,” ütles Antoniw. „Kas me viitaksime selles olukorras sellele, et Walesil oleks päriselt selle üle vetoõigus või et vastus võiks edasi lükkuda?”