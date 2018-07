Vulkaanipurse tabas Hawaiis turismilaeva

Kīlauea vulkaanist õhku tõusnud laava tabas lõbusõidulaeva ning vigastas 23 reisijat Havai ametnike sõnul.

Vulkaanipurskest tekkinud kivid ja rusud lendasid läbi turismilaeva katuse. Üks reisijatest murdis oma jala ning ülejäänud vigastatutest said põletushaavu.

Lõbusõidulaev oli viinud turiste mere peale, et vaadata vulkaanipurset. Vulkaanist lennanud kivid tabasid laeva ning jätsid suure augu selle katusesse.

Kīlauea vulkaanipurse algas maikuus ning sellest ajast saadik on sealt pursanud gaase ja magmat.

Turismilaeval viibinud Will Bryan kirjeldas hirmuäratavat olukorda. „Kui sa nägid seda, siis polnud enam aega põgeneda ja kõige hullem on see, et sa oled väikeses paadis,“ kirjeldas Bryan BBC-le. „Samal ajal kui laava sind ründab, ei ole mitte kuhugi minna. Sul on ainult paar meetrit ja kõik üritavad samasse kohta peita. See oli ikka päris hirmus.“

Mõne reisija sõnul viibis laev rannavalve poolt määratud ohutustsoonist kaugemal. Ametnikud on enne teatanud vulkaani ohtlikkusest, aga laevaõnnetusele eelnevalt oli olnud ainult üks tõsisem vigastus, kui oma katusel istuv meest tabas vulkaanist lennanud kivim.