Võimud: Orly lennujaama ründaja akt oli äärmiselt vägivaldne

Mees, kes lasti maha täna hommikul Pariisi Orly lennujaama reisiterminali alal pärast seda, kui tal õnnestus krabada sõjaväelaselt käest relv, pani toime äärmiselt vägivaldse akti, ütles armee pressiesindaja.

Prantsusmaa terrorismivastase patrullüksuse pressiesindaja Benoit Brulon ütles, et naissõdur, kellelt relv käest krabati, tunneb ennast ehmatusest hoolimata juba paremini.

Brulon rääkis telekanali BFMTV vahendusel, et naissõjaväelane kukkus maha, kui üritas ootamatut rünnakut tõrjuda.

„Tema kamraadid olid need, kes avasid seejärel tule, et kaitsta nii teda kui inimesi tema ümber,“ ütles ta.

Orly Foto: AFP

Siseministeeriumi pressiesindaja Pierre-Henri Brandet märkis samal ajal, et on võimalik, ent vajab veel kinnitamist, et tegemist oli terrorirünnakuga.

„Terrorimotiiv oli tõenäoliselt olemas, kuid selle asjaolu peab kindlaks tegema ja teeb kindlaks kohtusüsteem aja jooksul,“ ütles Brandet.