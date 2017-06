Võimud lähevad Trumpi vastu kohtusse: ta rikkus ametivannet

Ameerika Ühendriikide osariikide Marylandi ja Washington D.C. võimud lubavad esitada täna hagi Donald Trumpi vastu, süüdistades presidenti konstitutsiooniliste korruptsioonivastaste klauslite rikkumises.

Washington D.C. justiitsminister Karl Racine ja Marylandi justiitsminister Brian Frosh leiavad, et Trump on rikkunud ametivannet, et säilitada kontroll oma äride üle, ja astunud üle konstitutsioonilisest ametihüvede klauslist, mis keelab ametis oleval liidril võtta vastu tasu välisriikidest, kirjutab ajaleht The Washington Post.

Kuigi justiitsministeerium jõudis eelmisel nädalal ühe teise hagi tulemusel järeldusele, et Trump ei ole seda klauslit rikkunud, on Racine ja Froshi eesmärk minna oma vaidlusega kaugemale, nõudes Trumpi tulumaksutagastuste avalikustamist, et näidata tema välisriikidega tehtavate tehingute ulatust.

„Me sekkume, et olla kontrollimehhanism seal, kus Kongress keeldub seda olemast,“ ütles Racine ajelehele. „Me esitame nõude, sest president ei ole astunud piisavaid samme, et ennast oma ärihuvidest eraldada.“

Kuigi Trump teatas jaanuaris, et annab kontrolli oma äride üle poegade kätte, ei ole Racine ja Froshi sõnul piisavalt tõendeid, et Trump seab esikohale riigi, mitte isiklikud huvid.

Hagi keskendub ennekõike hotellile Trump International Hotel kui võimalikule huvide konfliktile. Hotell avati Valge Maja lähedal eelmisel aastal ja peaaegu kohe asus seda väisama hulgaliselt välisriikide saadikuid, kellest mitmed paistsid seal peatuvat, et pälvida presidendi poolehoid.