Võimas orkaan Harvey rappis Texast ja jäi selle kohale vinduma: kahju on laiaulatuslik, kuid tormi pealetung sai alles alguse

Ameerika Ühendriikides Texase rannikul ööl vastu laupäeva maabunud orkaan Harvey rappis osariigi sadamalinnu, põhjustades ulatuslikku hävingut, ja jõudis päeva jooksul kaugele sisemaale, tuues endaga tulvavete ja tornaadode ohu.

Veerand miljonit inimest jäi juba laupäeva hommikul elektrita, kui tugev tuul noppis maha elektriposte, rebis majadelt eest aknaid ja pealt katuseid, keeras külili sõidukeid, tõmbas maa küljest lahti puid, valgusfoore, liiklusmärke ja kõike muud kergemat. Äikesevihm muutis tänavad ja põllud jõgedeks ning ujutas üle sadu majapidamisi ja muid hooneid, tekitades ulatuslikku rahalist kahju, vahendab ajaleht The New York Times.

Torm keerutas Houstoni lähedal üles ka kümneid tornaadosid, mis tegid omakorda palju pahandust.

Võimsa neljanda kategooria orkaanina maabunud maru tekitatud kahju tegelik ulatus hakkab alles selguma, sest teatud piirkondadesse ei olnud päästjatel võimalik eile ligi pääseda, kuna torm kujutas ka nende eludele liigset ohtu.

Orkaan Harvey, mis sai jõudu Mehhiko lahe soojadest vetest, maabus eile varahommikul oodatust varem ja kategooria võrra võimsamana Texase rannikul kohe Rockporti kõval, mille linnapea Charles J. Wax ütles laupäeval, et nad on üks linnadest, kus ilmastikuolud olid liiga ohtlikud, et päästjaid tormi ajal välja saata. Alles eile õhtul oli neil võimalik asuda kahju hindama ja see oli meeri sõnul laiaulatuslik.

„Me saime neljanda kategooria tormiga otse vastu nina,“ märkis Wax ööl vastu tänast.

Harvey oli võimsaim orkaan, mis on Ameerika Ühendriikide rannikul maabunud alates 2005. aastast, ja see tõotab vinduda troopilise tormina Texase kohal vähemalt saabuva nädala keskpaigana, liikudes aeglasel tempol läbi osariigi.

Kuigi tegemist ei ole enam orkaaniga, hoitavad meteoroloogid, et torm toob endaga tugeva vihmasaju, mis ähvardab tulvavetega suurt maa-ala: rannikul asuvast Corpus Christi linnast kaugel sisemaal asuva riigi suuruselt neljanda metropoli Houstonini.

„Tormiga kaasnev veetaseme tõus on orkaanide kõige ohtlikum element,“ ütles föderaalse eriolukordade ameti (FEMA) koordinaator Brock Long CNNile.

Ööl vastu tänast oli teada vähemalt kahest orkaani ohvrist,kellest üks Rockporti ja teine Houstoni linnast. Ilmateadustajate sõnul sai Harvey pealtung sellega aga alles alguse ja riiklik orkaanikeskus Miamil hoiatas piirkonda tugeva paduvihma ja katastroofiliste üleujutuste eest järgnevatel päevadel.

Texase kuberner Greg Abbot ütles laupäeva õhtul pealinnas Austinis pressikonverentsil, et otsingu- ja päästeoperatsioon on aktiivne ja neil ei ole esialgu teateid rohkemate hukkunute kohta.

Torm sundis tühistama ka sadu lende ja suunama ümber kruiisilaevu. Ühtlasi tõi see kaasa seisakuid naftatootmises, mis omakorda põhjustasid kütusevarude puudujäägi ja hindade tõusu.

Võimud kuulutasid mitmel pool tormi eel välja evakuatsiooni, kuid oli neid, kes otsustasid rahalistel või isiklikel põhjustel siiski paigale jääda. „Ma olin väga hirmunud,“ ütles 84-aastane Gene Coxsey Dodge'ist, ümberringi häving. „Ma ei tea, miks see mulle kordagi pähe ei tulnud, et ma oleksin pidanud siit põgenema kus kurat.“ „Orkaan tuli ja mul ei olnud kuhugi minna,“ tõdes aga Houstonis elav kodutu, 63-aastane Roy Joe Cox.

USA president Donald Trump andis reede õhtupoolikul ennetavalt välja erakorralise määruse, millega kuulutas Texase osariigi katastroofipiirkonnaks veel enne orkaani saabumist, avades osariigile võimaluse kasutada föderaalabi.

Abboti sõnul osaleb otsingu- ja päästeoperatsioonidel vähemalt 1000 USA rahvuskaartlast.