Vladimir Putini salajane palgaarmee kannab Süürias kaotusi

Vene palgasõdurite verised kaotused heidavad üha enam valgust Moskva salaüksustele Süürias.

„Ta rebiti tükkideks. Ta oli südi poiss. Kui ta oleks veel elus, üritaks ta helistada,“ rääkis 67-aastane Farhanur Gavrilova, kes sai nädala eest kõne mitte oma pojalt, vaid tema tuttavalt. Helistajal oli sõnum: 37-aastane Ruslan Gavrilov oli üks paljudest vene palgasõduritest, kes sai surma USA õhulöökide tagajärjel Deir Ezzori lähedal, vahendab uudistekanal Iltalehti.

Alates 2015. aasta septembrist on Vene väed toetanud president Bashar al-Assadit võitluses mässuliste ja äärmusorganisatsiooni Islamiriik vastu. Avalikkuseni on aga esmakordselt jõudnud tõendid, et ametlike Vene vägede kõrval on Süüria pinnal ka „salajane erasõjavägi“.

Venemaa välisministeerium tunnistas neljapäeval pärast pikka vaidlust, et 7. veebruaril suri seal võitluses mässuliste vastu valitsusvägede poolel viis Vene kodanikku. Vene kaitseministeerium keeldus kommentaaridest. Kremlist leiti, et varasemale avaldusele ei ole tarvis midagi lisada, kuigi seni ajani räägiti järjekindlalt, et teateid kaotustest ei ole.

Kui informatsioon enam kui 200 venelasest hukkunu kohta vastab tõele, on see tõsiseim sõjaline vastasseis USA ja Venemaa sõdurite vahel pärast külma sõja lõppu.

Taoline taktika ei ole venelaste jaoks midagi uut või eriskummalist: nõnda toimiti ka Ukraina idaaladel, kus mässuliste kõrval oli rindel ka palju venelasi. Kuigi Kreml pidi tunnistama kaasmaalaste osalust, rõhutas ta, et nad ei kuulu sõjaväkke, vaid võitlevad seal omal tahtel.

Valdav osa neist palgasõduritest on suundunud Ida-Ukrainast Süüriasse, kus võib väidetavalt eest leida tuhandeid Vene, aga ka Ukraina ja Serbia passiga inimesi. Vene allikate sõnul tegeleb nende tasustamisega väike eraettevõte Wagner Group, millel on seos Kremliga. Wagner Group kasutab teadaolevalt ka sõjaväe treeningbaase Venemaal.

Teave Wagner Groupist tuli esmakordselt avalikuks 2014. aasta sügisel seoses palgasõduritega Ukraina idaaladel. 2015. aasta sügisel hakkas firma aga tegelema operatsioonidega Süüria pinnal, sh kaitsma naftavälju.

Wagner Groupi juhib president Vladimir Putini isiklik fotograaf Dmitri Utkin. Tema abiga õnnestub Moskval väikese raha eest vägede arvu sõjatandril suurendada, võimaldades samal ajal hoida ametlik arv kaotustest väiksena. Ühtlasi võimaldab kokkulepe garanteerida, et president Putinit ei hakka mõjutama negatiivne avalik arvamus, ennekõike kevadiste presidendivalimiste eel.