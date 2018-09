Vladimir Putini pressiesindaja: Zahhartšenko juhtumi järel ei ole olukorra halvenemist enam võimalik vältida

„Zahhartšenko surm, mis ilma igasuguse kahtluseta oli provokatsioon, toob kohe kindlasti kaasa pingete süvenemise [Ukraina idaaladel] ega aita otseloomulikult luua sobivat keskkonda, liikumaks edasi Minski lepete vähemalt osalise rakendamisega,“ ütles Peskov täna ajakirjanikele.

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles juba reede õhtul, et neil ei ole vähimatki kahtlust, et Zahhartšenko tapmise taga oli Ukraina riik, mistõttu „seab see kogu Ukraina rahuprotsessi suure küsimärgi alla“.

Vladimir Putini esindaja vahendas ka riigipea sõnu, kes avaldas juhtunu pärast kahetsust, öeldes, et Zahhartšenko oli „tõeline rahvajuht, vapper ja otsusekindel mees“. Vene riigipea väljendas oma avalduses lootust, et juhtunu taga olevate isikute kindlakstegemisega ei lähe enam kaua aega ja nende üle mõistetakse peatselt kohut.

Ida-Ukraina aladel asuv nn rahvavabariik ei luba aga teadaolevalt täna pärast Zahhartšenko tapmist inimestel piirkonda siseneda ega sealt väljuda ning Ukraina teatel alustati seal massilist inimeste kinnipidamist.