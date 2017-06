Vladimir Putin: USA õhulööke esitles mulle Venemaa omade pähe kaitseminister Šoigu

Vene riigipea Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul esitles president Ameerika lavastaja Oliver Stone´i uues intervjuufilmis „Putini intervjuu“ videot USA sõdurite tegevusest Venemaa sõdurite tegevuse pähe kaitseministri süül.

„Ma võin kinnitada, et need materjalid jõudsid meieni kaitseministeeriumist osana raportist, mille esitas presidendile kaitseminister Sergei Šoigu, vahendab Peskovi sõnu uudisteagentuur Interfax .

Tänavu valminud filmis näitab Putin režissöörile mobiiltelefoni ekraanilt videot, mis tema sõnul näitab Vene õhujõudude tegevust Süürias ja põgenevaid ISIS-e võitlejaid. Tegelikult aga on videopilt valminud 2013. aastal Afganistanis ja see näitab USA lahingukopterite tegevust Talibani vastu. Videole, mida Putin lavastajale näitas, on lisatud ka teistsugune heliriba.

Footage of "Russian helicopter bombing ISIS" shown to Oliver Stone by Putin appears to be taken from 2013 US Afghan video.H/t @meduzaproject pic.twitter.com/qmWD1W6Tnw— CIT (en) (@CITeam_en) June 20, 2017

Vene blogija Aleksei Kovaljov avastas, et kasutatud heliriba polegi pärit Venemaalt, vaid on võetud hoopis 2014. aastal Donbassi pommitanud Ukraina pilootide vestlusest.

Algselt väitis Peskov, et need väited on jamad, kuid tõendite kuhjumisel tunnistas eksimust.