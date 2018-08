Vladimir Putin neljasilmavestlust: Trumpiga kohtuda oli kasulik

Trump kohtus Putiniga 12. juunil Helsingis nelja silma all ja tänaseni ei ole avalikkusele teada, mida kohtumisel arutati. Vladimir Putini avaldas kolmapäeval, et tippkohtumine oli vähemalt nende poolelt igati kasulik. „Arvamuste vahetus ja omavaheline otsesuhtlus on alati väga kasulik,” vahendab uudisteagentuur Interfax Putini sõnu ühisel pressikonverentsil Niinistöga.

Vene riigipea sõnul ei saagi loota kõikide varem vaidluse all olnud küsimuste lahenemist kahe tunniga, aga arutelu all oli nii küsimusi, kus saavutati üksmeel, kui küsimusi, kus otsustati jääda eriarvamusele.

Trump kõrvale jättes, avaldas president Putin rahulolematust USA sankstsioonidega, teatades, et asi ei puudutagi ennekõike presidenti, vaid pigem USA establishmenti ehk ühiskonna ülemkihti, kes ei soovi venelastega hästi läbi saada. Tema sõnul ei ole seesugusel poliitikal „mingit tulevikku” ja Vene president avaldas lootust, et „ameeriklased jõuavad selle osas ühel päeval äratundmisele”.

USA rahandusministeerium teatas taas sanktsioonide karmistamisest Venemaale teisipäeval.