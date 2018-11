Vladimir Putin: mõte luua Euroopa sõjavägi on igati loomulik

„Mis puutub alternatiivsetesse üleeuroopalistesse relvajõududesse, siis see ei ole uus idee, mille president Macron lauale pani. Mulle rääkis sellest juba üks endistest presidentidest Jacques Chirac, kui tal seesugune idee tuli,“ ütles president Putin propagandakanalile RT.

„Euroopa on võimas majandusüksus, tugev majandusliit ja ausalt öeldes on üsna loomulik, et nad tahavad olla vabad, iseseisvad ja sõltumatud riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas,“ leidis ta.

Vene riigipea sõnul oleks see „positiivne muutus, mis aitaks maailma unipolaarsuse asemel tugevdada maailma multipolaarsust“, ja selles osas on ta „prantslastega ühte meelt“.

Macron kutsus sel nädalal Euroopa riike üles looma „tõelist Euroopa sõjaväge”, et kaitsta end paremini Venemaa ja isegi USA eest. „Me peame ennast kaitsma hiinlasi, venelasi ja isegi ameeriklasi silmas pidades,” ütles Macron. „Kui ma näen, et USA president Trump teatab, et ta lahkub tähtsast desarmeerimiskokkuleppest, mis sõlmiti pärast 1980. aastate euroraketikriisi, mis tabas Euroopat, siis kes on peamine ohver? Ikka Euroopa ja selle julgeolek,” nentis ta.