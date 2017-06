Vladimir Putin: ma ei ole naine, seega mul ei ole halbu päevi

Venemaa president Vladimir Putin ütles usutluses ameeriklasest režissöörile Oliver Stone'ile, et tal ei ole halbu päevi, kuna ta on mees, teatab uudistekanal Bloomberg.

Stone küsis Putinilt, kas tal on päevi, mil ta ei tunne ennast kõige paremini. „Ma ei ole naine, seega mul pole halbu päevi,“ vastas president Putin. „Ma ei taha kedagi solvata. Asjad lihtsalt on nii. On olemas teatud looduslikud tsüklid.“

Stone'i intervjuud Putiniga jõuavad telekanali Showtime eetrisse 12. juunil.