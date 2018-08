Vladimir Putin kodanikele: meil pole muud võimalust, pensioni-iga peab tõusma, aga leebemal moel

On väga ebatavaline, et president Putin esineb avaliku telepöördumisega rahva poole: varem on ta seda teinud vaid terrorirünnakute ja president Boriss Jeltsini surma korral. Analüütikute meelest pidi see tõsiasi tähendama, et valitsus tunneb rahva kasvava rahulolematuse pärast tõsist muret ja langeva, ent endiselt kõrge toetusega riigipeal tuleb rahvast rahustada ja esineda mõne hea uudisega.

65-aastane ja seega ka ise pensioniealine riigipea, kes oli end seni üritanud teemast distantseerida, meenutas, et 2000ndatel oli ta ka ise igati vastu ettepanekutele pensioniiga tõsta, lubades toona, et tema ametiajal sellist otsust vastu ei võeta. Aja jooksul muutunud demograafiline olukord sundisid Putinit aga oma sõnu sööma.

„Ajad on muutnud,” tõdes ta täna rahva poole pöördudes. „Kui me midagi ette ei võta, ei ole meil penisionisüsteemi võimalik tänasel kujul säilitada, ja pensionid, nagu palgadki, hakkavad langema. Arvatakse, et me oleme olnud liiga aeglased probleemide lahendamisel, millest me täna räägime. Mina nii ei arva. Asi on selles, et me ei olnud valmis, aga rohkem me seda edasi lükata ei saa.”

Oma kõnes tuli ta välja aga leevendustega, lubades, et naiste pensioniiga ei tõsteta 63. eluaastani, nagu algselt valitsuse poolt kavandati, vaid 60. eluaastani, mis võib langeda veel mitme aasta võrra, kui naisel on pensionile suundudes kolm või enam last.

Täna on võimalik naistel minna Venemaal pensionile 55- ja meestel 60-aastasena.

Ka lubas Putin, et järgneval kuuel aastal tõuseb tänane pension igal aastal 1000 rubla võrra, olles 2024. aastal seega senise 14 000 rubla (176 eurot) asemel 20 000 rubla (252 eurot).