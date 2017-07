Vladimir Putin G20 eel: läänel tuleks sanktsioonidest loobuda

Vladimir Putin kritiseeris juhtivate tööstusriikide ühenduse G20 tippkohtumise eel sanktsioonide kehtestamist ja kutsus üles kaubandusprotektsionismi lõpetama.

Vene riigipea kirjutas majanduslehe Handelsblatt veergudel, et sanktsioonide kehtestamine Venemaa vastu „ei ole mitte lihtsalt lühinägelik, vaid läheb vastuollu G20 põhimõtetega koostööst kõigi riikide ühistes huvides“.

„Ma olen veendunud, et avatud kaubandussuhted, mis põhinevad ühtsetel normidel ja standarditel, võivad stimuleerida maailma majanduse kasvu ja edendada riikidevahelisi suhteid,“ lisas ta.

Venemaale kehtestati Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide poolt sanktsioonid pärast seda, kui riik annekteeris Ukrainalt pärast sõjalist operatsiooni 2014. aasta märtsis Krimmi. Ameerika Ühendriikide suursaadik ÜRO juures Nikki Haley ütles hiljuti, et sanktsioone ei tühistata enne, kui poolsaar on taas Ukraina kontrolli all.

G20 tippkohtumine Saksamaal Hamburgis saab alguse reedel.