Vladimir Putin avameelselt: sõda Ukraina aladel kestab, kuni ametist lahkub tänane valitsus

Tema arvates ei ole ametis olevatel Ukraina võimudel „huvi konflikti lahendada, eriti rahumeelsete vahenditega“. „Ajani, kuni nemad on võimul, jätkub ka sõda,“ arvas Putin.

Vene riigipea sõnul ei tähenda see, et ukrainlastega ei suhelda: ja kuigi kontaktidest ei keelduta, tuleneb probleem pigem sellest, et puudub arusaam, millest tuleks omavahel üldse rääkida.

„Jah, tõepoolest vestlust [president Petro Porošenkoga] ei toimunud, aga see ei tähenda, et me katkestasime igasuguse suhtlemise,“ ütles ta. „On siiski keeruline suhelda, kui ei ole mõistmist, millest rääkida.“

Ajakirjanikud tundsid huvi ka Kertši väina sündmuste kohta, kus venelased avasid ukrainlaste pihta eelmisel nädalavahetusel tule, vigastades mitut inimest, vangistades tosin Ukraina mereväelast ja konfiskeerides mitu nende alust.

Putini sõnul ei ole võimalik täpsemalt kommenteerida Kertši väina konflikti, sest uurimine alles käib, et tõestada „ukrainlaste tegevuse provokatiivne iseloom“. „Antud asi tuleb meil tõestada ja panna kirja kohtudokumentidesse,“ ütles ta pressikonverentsil. „Meil on vaja võtta mereväelastelt täielikud tunnistused ja need kohasel viisil vormistada.“

Vene riigipea sõnul saab alles seejärel hakata arutama ukrainlastest meremeeste vabastamist. „Hetkel on veel liiga vara sellest rääkida: see küsimus ei ole meil päevakorral ja ka Ukraina pool ei ole soovinud seda teemat tõstatada,“ ütles Putin.