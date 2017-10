Vladimir Putin asus Trumpi kaitsma: temast tuleks pidada lugu

Venemaa president Vladimir Putin ütles Valdai diskussiooniklubi üritusel Sotšis, et USA riigipea Donald Trump oli valimiste võitja, mistõttu tuleks temast ka lugu pidada.

„Trump valiti ametisse Ameerika rahva poolt ja seetõttu ma arvan, et temast tuleks lugu pidada, isegi kui me ei nõustu tema seisukohtadega,“ vahendab uudistekanal BBC Putini sõnu.

Kui Putinilt küsiti Trumpi ettearvamatuse kohta, leidis ta, et see ei tulene pelgalt Trumpist endast, vaid on üks USA poliitilise süsteemi „väga kurb ja negatiivne element“.

„Inimesed võivad vaielda, kuid ei tohiks olla lugupidamatud, isegi mitte tema vastu personaalselt, rääkimata inimeste vastu, kes andsid tema poolt oma hääle,“ leidis Vene riigipea.

Ühtlasi on süü „väga tugeval opoitsioonil“, mis takistab Trumpil elluviimast oma valimisplatvormi, arvas Putin.