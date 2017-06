Viis riiki katkestasid diplomaatilised suhted Katariga

Saudi Araabia, Egiptus, Bahrein, Jeemen ja Araabia Ühendemiraadid otsustasid katkestada diplomaatilised sidemed Katariga, väites, et viimane vastutab regiooni destabiliseerimise eest.

Saudi Araabia teatas täna hommikul riikliku uudisteagentuuri vahendusel oma piiride sulgemisest ja nii maa-, õhu- kui merekontakti peatamisest Katariga, vahendab uudistekanal BBC.

Agentuur viitas ametnikele, kelle sõnul oli otsuse taga soov kaitsta oma riigi julgeolekut ohtude eest nagu terrorism ja ekstremism.

Nende süüdistuste kohaselt toetab Katar terroriorganisatsioone, sh Moslemivennaskonda.

Egiptus teatas kogu õhuruumi ja sadamate täielikust sulgemisest igasugusele transpordile Katarist.

Araabia Ühendemiraadid andsid oma riikliku uudisteagentuuri vahendusel teada, et Katari diplomaatidel on 48 tundi aega riigist lahkuda. Abu Dhabi süüdistab Dohat, et see toetab, finantseerib ja julgustab terrorismi, ekstremismi ja sektantlikke organisatsioone.

Ülemerenaaber Bahrein põhjendas otsust diplomaatiline läbikäimine Katariga lõpetada viimase katsetega raputada riigi julgeolekut ja stabiilsust ning püüdlustega sekkuda selle siseasjadesse.