Viimast päeva tööl olnud Twitteri töötaja võttis maha Donald Trumpi konto

USA presidendi Donald Trumpi Twitteri konto deaktiveeriti eile 11 minutiks. Twitter teatas, et seda tegi viimast päeva tööl olnud töötaja.

Tegemist on esimese korraga, kui pealtnäha omal algatusel tegutsenud töötaja on maha võtnud tuntud isiku konto, vahendab Washington Post.

Twitter postitas kõigepealt USA aja järgi eile õhtul avalduse, milles öeldi, et „konto deaktiveeriti kogemata inimliku vea tõttu Twitteri töötaja poolt”.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again. — Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017

Nende 11 minuti jooksul nägid Trumpi konto külastajad vaid sõnumit „Sorry, that page doesn’t exist!” („Vabandust, seda lehekülge ei eksisteeri!”).

„Konto oli maas 11 minutit ja on pärast seda taastatud,” teatas Twitter oma avalduses. „Me jätkame asja uurimist ja astume samme selle uuesti juhtumise ärahoidmiseks.”

Tunde hiljem Twitter aga uuendas oma avaldust, teatades, et uurimine näitas, et deaktiveerimise viis läbi Twitteri klienditoe töötaja, kes tegi seda oma viimasel tööpäeval.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee’s last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF — Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017

Trump on seda kontot kasutanud alates 2009. aasta märtsist. Ta on säutsunud üle 36 000 korra ja tal on 41,7 miljonit jälgijat.

Twitter on üks Trumpi peamisi kriitika ja rünnakute kanaleid. Intervjuus Fox Business Networkile ütles ta: „Kui keegi ütleb midagi minu kohta, saan ma teha bing, bing, bing ja selle korda ajada.”

Trump tunnistas, et tema lähedal olevad inimesed püüavad teda sotsiaalmeediast eemale juhtida. Kuid ta väitis, et säutsumine, kirjavead kaasa arvatud, on relv „valeuudiste” vastu.