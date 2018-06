Viimane pööre: Põhja-Korea endine tipp-spioon andis Trumpile üle Kimi läkituse ja nüüd lubab Trump Kim Jong-uniga siiski kohtuda

Täna teatas USA president Donald Trump, et kavatseb siiski 12. juuni Singapuris Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga kohtuda.

Täna külastas Trumpi Valges Majas Põhja-Korea kõrge ametnik Gen Kim Yong-chol, kes andis talle üle Kimi isikliku kirja, vahendab BBC. Reutersi teatel on Yong-choli näol tegu Põhja-Korea endise tipp-spiooniga ja kõrgeima Põhja-Korea ametnikuga, kes sel sajandil on USA pinnale astunud.

Nädal tagasi tühistas Trump plaanitud tippkohtumise. Nüüd teatas president, et kohtumine siiski toimub.

Trump märkis kirja kohta, et see on „väga huvitav kiri” ja et võibolla ta ühel hetkel ka jagab meediaga seda kirja, vahendas BBC. Seejärel ta märkis, et pole seda kirja lugenudki.

„Me kohtume 12. juunil Singapuris,” teatas Trump.

Reuters märgib, et Trump soovib, et Põhja-Korea muutuks tuumarelvavabaks riigiks vastutasuks majandussaknktsioonide leevendamisele. Siiski usutakse, et sellega Kim ei nõustu, väites, et vajab tuumarelva riigi kaitseks.