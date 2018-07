Viiekuune imik pidi üle elama üheksa tundi maa all maetuna

Ameerikas Montana osariigis maeti viiekuune imik osaliselt maa alla ning ta oli üle üheksa tunni lõksus, kuni Missoula maakonna šerifiabi ta üles leidis.

Imik oli olnud 32-aastase Francis Carlton Crowley hoole all. Eelmisel laupäeval oli Crowley imiku jätnud Montana mägedesse ning ta osaliselt matnud maa alla, kattes keha pulkade ja prahiga.

Laupäeva õhtul oli politsei saanud teateid imelikult käituvast Crowleyst. Mees ähvardas teisi inimesi ning ütles, et tal oli relv. Crowleyt vahistama tulnud politseinikud leidsid, et mees oli jooksu pannud, aga said teada, et imikut, kes temaga koos pidi olema, ei olnud mitu tundi nähtud.

Crowley naases sündmuspaika ning politsei vahistas ta. Küsitledes teda selgus, et mees on narkootiliste ainete mõju all ning andis politseile teada, et imik võib olla mägedes maetud.

Pühapäeva hommikuks olid politseinikud mägedesse suundunud ning imiku otsing kestis kuus tundi. Lõpuks leiti laps prahihunniku all, nägu vastu maad. Imikul oli seljas ainult läbi vettinud ja määrdunud kombinesoon.

Imikul tuvastati kerged kriimustused ja sinikad, aga üldiselt oli stabiilses seisundis. Ta anti Montana lastekaitse hoole alla.

Crowleyle esitati süüdistus kriminaalse ohtu asetamise eest. Eelnevalt on Crowleyt peetud vanglas kinni röövimiste eest.