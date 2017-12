Viieaastane poiss helistas USA-s politseisse, et hoiatada: Grinch kavatseb jõulud varastada!

Viieaastane Mississippi poiss helistas hädaabinumbril, et hoiatada politseid rohelise multifilmitegelase Grinchi eest, kes kavatseb jõulud varastada.

Kõne peale läks politseinik viieaastase TyLoni koju, et talle kinnitada, et ei lase rohelisel tegelasel kellegi kingitusi ära varastada, vahendas uudisteagentuur AP.

Selgus, et poiss oli vaadanud arvutist videosi ja sai teadlikuks Grinchi kohutavast plaanist. Ta ütles ka oma emale, et helistas numbril 911, et abi paluda, kuid ema sõnul ei uskunud ta last enne, kui politseinik ukse taga koputas.

Poissi külastanud politseinik kinnitas, et ei ole väljakutse peale pahane, sest on ise üles kasvanud Grinchi armastades.

Poiss rääkis politseinikule, et tal oli isegi plaan, mida peale hakata, kui Grinch neile ilmub: ta kavatses Grinchiga maadelda ja teda politsei saabumiseni kinni hoida.