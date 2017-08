Viiburi lahe saarelt leiti uus Putini residents Villa Sellgren, mis on olnud Sherlock Holmesi filmi võttepaik

Telekanal Dožd teatas, et Viiburi lähedal on valminud uus puhkuseresidents Venemaa presidendile Vladimir Putinile. See asub Lodotšnõi (soome keeles Venäjänsaari) saarel Viiburi lahes ja on läinud Putini sõbra perekonna omandusse.

Villa Sellgren on kultuurimälestis. See on kuulus muu hulgas selle poolest, et seal on toimunud Sherlock Holmesi filmi võtted. Meedia andmetel hakati seal 2010. aastal ehitama suvilat Putinile ja president on seal vähemalt ühel korral puhanud.

Kogu kinnistu ja suvila enda omanikud on väga tihedalt Putiniga seotud panga Rossija aktsionärid, kelle hulgas on mitu Putini ammust sõpra. Venemaa kinnisvararegistri järgi kuuluvad kõik hooned väidetava residentsi territooriumil praegu ettevõttele Sever. Kuni 2014. aastani kuulus see Baltiiskaja Media-Gruppa juhile Oleg Rudnovile, kes suri 2015. aastal.

Baltiiskaja Media-Gruppa asutati 2004. aastal ning selle koosseisu läksid Radio Baltika, reklaamitehnoloogiaagentuur Baltika, Balti Informatsiooniagentuur (Baltinfo), ajalehed Smena, Nevskoje Vremja ja Vetšerni Peterburg ning telekanal 100TV. Pärast Rudnovi surma suurem osa meediaväljaandeid suleti.

Ajaleht Kommersant nimetab Rudnovit Putini ammuseks sõbraks, kes kohtus temaga juba 1996. aastal enne Peterburi linnapeavalimisi. Aselinnapea Putin juhtis siis Anatoli Sobtšaki valimiskampaaniat, Rudnov aga Pjatõi Kanali, mis osutas kampaaniale informatsioonilist toetust.

Rudnov juhtis ka Putini vana sõbra, tšellist Sergei Roldugini firmat Volna, mis kontrollis mõnesid Peterburi meediaväljaandeid. Meediamagnaat oli tihedalt seotud ka pangaga Rossija, mille omanikud on Putini sõbrad Nikolai Šamalov, Juri Kovaltšuk ja Sergei Roldugin.

Praegu kontrollib kinnisvara Venäjänsaaril Rudnovi poeg. Ta kasutab kogu saare territooriumi ja märkimisväärset osa naabruses asuvast Lihaniemi poolsaarest – kokku 108 hektarit.

Doždi teatel on valdused Viiburi lähistel ümbritsetud taraga. Turvatöötaja ütles Doždi korrespondendile, et tara taga on „kinnine objekt“.

2012. aasta detsembris kanti Venäjänsaari, millel asub Villa Sellgren, Leningradi oblasti asekuberneri Konstantin Patrajevi kontrolli all metsafondi maade hulgast üle linnamaade hulka, mida on lubatud kasutada puhkebaasina. Viiburi rajooni administratsioonist öeldi nüüd aga, et mingit puhkebaasi seal ei ole.