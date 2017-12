Vihane reisija hammustas rongis kaasreisijat jõhkralt kõrvast

Londoni politsei otsib valvekaamera pildi abil meest, kes hammustas 6. oktoobril raudteefirma Southern Railway rongis kaassõitjat kõrvast.

Nimelt pahandas hammustajat, et üks sõitjatest rääkis tema lähedal liiga valjuhäälselt telefoniga. Kuid ta ei hammustanud lobisejat, vaid selle 24-aastast sõpra, kes sai nii tõsiselt kannatada, et vajas arstiabi, vahendab Õhtuleht uudisteportaali The Guardian.

Pärast verist rünnakut istus hammustaja oma kohale, kuid lahkus järgmises peatuses rongist. Londoni politsei otsustas pöörduda kurjategija leidmiseks avalikkuse poole.