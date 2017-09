VIDEOÜLEVAADE ja KRONOLOOGIA | Hirmunud peni ja enesetapjast rakettmees: Trumpi ja Kimi sõnasõda võtab tuure

Alates suvest on USA president Donald Trump, Põhja-Korea liider Kim Jong-un ja nende alluvad kostitanud üksteist järjest teravama sõimu ja ähvardustega.

Anname selle sõnasõja olulisematest hetkedest kronoloogilise ülevaate.

17. aprill

USA asepresident Mike Pence: „Põhja-Korea rahvas ja armee ei peaks kahtlema USA valmisolekus oma liitlasi kaitsta. Strateegilise kannatlikkuse periood on möödas.“

Põhja-Korea suursaadik ÜRO-s Kim In-ryong: „Kui USA julgeb astuda sõjalisi samme, siis on Korea Rahvademokraatlik vabariik valmis sõdima ameeriklastega igal viisil, mida nad soovivad.“

27. aprill

USA president Donald Trump: „On võimalik, et meil tekib suur, suur konflikt Põhja-Koreaga. Absoluutselt. Tahaksime asju lahendada diplomaatiaga, aga see on väga raske.“

30. aprill

Trump: „[Kim] ajab asju väga karmide inimestega, eriti kindralite ja teistega. Ta suutis väga noores eas võimule tulla. Kindlasti on paljud talt võimu üle proovinud võtta. Ilmselgelt on ta päris nutikas sell.“

1. mai

Trump: „Kui temaga kohtumine oleks asjakohane, siis ma absoluutselt teeksin seda, see oleks minu jaoks au.“

4. juuli

Põhja-Korea testib esimest korda kontinendivahelist kaugmaaraketti.

Kim jälgib raketikatsetust Foto: Reuters

Põhja-Korea riigipea Kim Jong-un: „Pikaleveninud vastasseis USA imperialistidega on jõudnud viimasesse faasi ja Korea Rahvademokraatlikul vabariigil on aeg näidada oma sitkust USA-le, kes jätkab kõigile hoiatustele vaatamata meie kannatuse testimist.“

Trump: „Põhja-Korea on jälle ühe raketi välja tulistanud. Kas sellel tüübil pole oma eluga midagi paremat teha?“

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

5. august

ÜRO julgeolekunõukogu kehtestab ühehäälse otsusega Põhja-Koreale uued sanktsioonid.

Trump: „Hiina ja Venemaa hääletasid samamoodi nagu meie. Väga suur rahaline mõju!“

The United Nations Security Council just voted 15-0 to sanction North Korea. China and Russia voted with us. Very big financial impact! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2017

7. august

Põhja-Korea välisminister Ri Yong Ho: „Me ei hakka mingil tingimusel tuumarelvade ja rakettide üle läbi rääkima. USA seadusetuse käitumise tõttu liigub olukord Korea poolsaarel järjest enam äärmuse suunas ja konfliktioht järjest suureneb. Korea Rahvademokraatlikul vabariigil puudub kavatsus kasutada tuumarelva ühegi välisriigi vastu peale USA, välja arvatud juhul, kui nad ühinevad USA-ga sõjas meie vastu.“

8. august

Trump: „Põhja-Korea ärgu parem USA-d rohkem ähvardagu. Neile vastatakse sellise tule ja raevuga, mida maailm varem näinud ei ole.“

23. august

Trump: „Ma austan seda, et Kim Jong-un on hakanud meid austama. Arvatavasti küll mitte, aga võib-olla tuleb sellest midagi positiivset.“

Foto: Trump 23. augustil Arizonas kõnet pidamas Foto: Reuters

29. august

Põhja-Korea katsetab mandritevahelist raketti, tulistades selle üle Jaapani.

3. september

Põhja-Korea korraldab arvatava vesinikpommi katsetuse.

14. september

Põhja-Korea tulistab taas raketi üle Jaapani.

17. september

Trump: „Rääkisin eile õhtul Põhja-Korea president Mooniga. Küsisin, kuidas Rakettmehel läheb. Põhja-Koreas on suured bensiinijärjekorrad. Kurb!“

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017

19. september

Trump: „Ükski maailma riik ei soovi, et see kurjategijate jõuk relvastaks end tuumarelvade ja rakettidega. USA on väga tugev ja kannatlik, ent kui me peame ennast või oma liitlasi kaitsma, ei ole meil muud valikut kui Põhja-Korea täielikult hävitada. Rakettmees on kursil, mis tähendab suitsiidi nii tema kui tema režiimi jaoks.“

22. september

Kim: „Mida hirmunum on koer, seda kõvemini ta haugub. Olen valmis vaimunõtra USA liidrit tulega taltsutama. Pärast ametissesaamist on Trump teinud muret kogu maailmale, loopides kõigi riikide suunas ähvardusi ja tegeledes väljapressimisega. Ta ei ole riigi kõrgeima juhi tööks kõlblik. Ta pole poliitik, vaid lihtsalt pätt ja gängster, kes armastab tulega mängida.“

Trump: „Põhja-Korea Kim Jong-un on selgelt hullumeelne, keda tema rahva nälgimine ega hukkumine ei häiri. Ta pannakse proovile nagu ei kunagi varem!“